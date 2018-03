Estos son los actores y actrices que hicieron millones con el porno

El Cine porno es una de las industrias que más dinero mueve.

A parte de la producción y la preproducción de las películas, esta también los sueldos que reciben los actores y las actrices por protagonizar las películas porno más destacadas y que los llevó a ser millonarios.

Las cifras sobre los sueldos de los actores y actrices porno varían según su ‘fama’. Es decir, los y las debutantes en el mundo del porno recibirán un salario menor en comparación a quienes son considerados estrellas.

Según el portal Yahoo, “Entre 300 y 400 dólares por escena se embolsan los actores porno. Unos 100 si son debutantes y hasta 1.500 o 2.000 si están considerados como grandes estrellas”.

Estos sueldos los llevaron a ser millonarios. En la industria del prono, las actrices ganan más que sus compañeros hombres, es todo lo contrario a lo que sucede en Hollywood. Este es un ranking que publicó el portal de celebridades de Yahoo, en donde se exponen a los diez actores y actrices porno con las fortunas más jugosas.

10. Evan Seinfeld es actor, productor y músico estadounidense. Su fortuna asciende a los 3 millones de dólares. Según Yahoo participó en siete películas porno con el pseudónimo de Spyder Jonez.

9. Lexington Steele es considerado el principal actor afroamericano del porno. Desde 1997 acumuló una fortuna de 4 millones de dólares.

