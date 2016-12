Candelaria Tinelli publica provocativo video en Instagram

Candelaria Tinelli, hija de Marcelo, encendió Instagram con un provocativo video.

La chica aprovechó que su padre estaba metido de cabeza en las etapas más decisivas del Bailando 2016 y subió un miniclip a su cuenta de Instagram.

En la red, especializada en fotos y videos, Candelaria Tinelli publicó un video en el que se levanta la falda, y deja ver su ropa interior.

https://www.instagram.com/p/BOOA5p6DWHZ/

Las hijas de Tinelli se mantienen siempre activas en redes sociales, pero los últimos días fueron blanco de críticas por varios videos colgados en redes en las que, Juanita Tinelli, se ve envuelta en una pelea en la calle.

