El día que Joffre Guerrón anunció que se retiraba del fútbol

Muchos equipos desearían tener a un jugador como Joffre Guerrón en sus filas. Sin embargo, a gran cantidad de fanáticos les asombró un sorpresivo anuncio.

A través de sus redes sociales, Guerrón dijo que que no firmó por ningún equipo en el último ‘Draft’ mexicano. Y que eso lo había llevado a tomar la decisión de retirarse del fútbol.

“Al no encontrar equipo he tomado la decisión muy dolorosa para mí, pero he decidido dejar el fútbol”, expresó Guerrón.

Al no encontrar equipo eh tomado una decisión muy dolorosa para mi pero eh decidido dejar el futbol y empezar nuevos proyectos DG — Joffre Guerron DG8 . (@joffreguerron8) December 28, 2016

“Sabía que algún día iba a llegar (ese momento de retirarse)”, aseveró, y agradeció a quienes lo apoyaron a lo largo de su carrera.

Sabia que algún día iba llegar y estoy agradecido a todos los que estuvieron apoyando a mi persona todo este tiempo pero ya no jugaré más DG — Joffre Guerron DG8 . (@joffreguerron8) December 28, 2016

Pero claro, todo se trataba de una broma por el conocido día de ‘inocentes’.

Los mensajes escritos eran una inocentada .El futbol es mi vida y seguimos en pie y en la lucha y queda dinamita para rato 123 la peroleta. — Joffre Guerron DG8 . (@joffreguerron8) December 29, 2016

Guerrón ha paseado su fútbol en canchas de Ecuador, Argentina, España, Brasil, China y México.

Fue uno de los puntos altos para que Liga de Quito logre la Copa Libertadores en el 2008. Fue nombrado el mejor jugador de ese año

También fue elegido como mejor jugador de la Copa Libertadores 2015 cuando militó con Tigres de México.

Con todos estos quilates, el retiro de Guerrón dista mucho de ser realidad. Y sin embargo, no ha sido llamado a la selección ecuatoriana.