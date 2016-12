EEUU alerta sobre tormenta solar que afectará la Tierra

En vísperas de Navidad, un regalo especial llegará a la Tierra en cualquier momento: se trata de una tormenta solar que ha sido pronosticada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. en un boletín de alerta.

El organismo estadounidense prevé fluctuaciones en las redes eléctricas y sobrecargas en los sistemas de satélite en los próximos días. Además, habrá posibilidad de observar auroras boreales en latitudes a nivel de Canadá y Alaska, según el comunicado.

The beautiful and eruptive M5-class #solarflare from earlier today, seen as animated #GIF with earth to scale! pic.twitter.com/PI4hZWlXFQ

