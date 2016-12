Empresa le hace un ‘homenaje’ a Carrie Fisher y enciende la ira de sus seguidores

Carrie Fisher, la actriz quien le dio vida a la princesa Leia, falleció el 17 de diciembre tras padecer en un hospital de Los Ángeles.

Las redes sociales se llenaron de mensajes en homenaje a la trayectoria de Fisher e incluso una empresa echó mano del acontecimiento para hacer publicidad.

Pero los resultados no fueron los esperados, pues el tuit que envió generó polémica y los seguidores de la actriz inundaron Twitter con mensajes en contra de la publicación de Cinnabon que tenía la imagen de Fisher en su papel de Princesa Leia, con su particular peinado.

Según el portal RT, “La firma acompañó la fotografía con un texto que incluía un juego de palabras —”Descanse en paz, Carrie Fisher, siempre tendrá los mejores bollos/moños de la galaxia”—, porque la palabra inglesa ‘buns’ posee ambos significados”.

Here's how not to respond to the death of any person, famous or otherwise @Cinnabon pic.twitter.com/UBuBPgnCNI — Sky Hartman (@Skyhartman) December 27, 2016

La conductora de TV, Julie Alexandria escribió en su cuenta oficial, “Vulgar. Acéptenlo y dejen de capitalizar la muerte de un ícono”.

@Cinnabon Tacky. Get over yourself and stop capitalizing on the tragic loss of an icon.. #Objectification — Julie Alexandria (@JulieAlexandria) December 27, 2016

Luego de todos los comentarios, la empresa eliminó el tuit y presentó sus disculpas.

Our deleted tweet was genuinely meant as a tribute, but we shouldn't have posted it. We are truly sorry. — Cinnabon (@Cinnabon) December 28, 2016

Fuente: RT