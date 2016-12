La pantalla azul de Windows será reemplazada por otros colores

Hasta hace poco los usuarios de Windows temían que apareciera la pantalla azul.

Esta realidad se terminó, no porque los desarrolladores hayan encontrado una manera de evitar que tu computador se muera, sino porque la pantalla azul ahora será verde.

Según el portal RT, “Esta nueva propiedad ha sido descubierta por un fanático de la informática, quien tras probar la actualización 14997 de Windows 10 ha publicado su hallazgo en las redes sociales”.

Matthijs Hoekstra, desarrollador de Windows, sostiene que no todos los usuarios del sistema operativo en su versión 10 tendrían la misma pantalla cuando se presente un problema grave, pues cada versión de Windows 10 tendrá un color diferente.

La pantalla azul, que ahora será verde y que probablemente se presente en otros colores, presentaba un mensaje anunciaba un fallo grave producido por una serie de errores como virus o un daño en la memoria RAM.

@mahoekst so on a hunch I tried to force a bug check and well, yeah… pic.twitter.com/iKeDPT5wu6

— Chris123NT (@Chris123NT) December 29, 2016