Los hielos de la Antártida podrían guardar un milenario secreto

La Antártida es uno de los misterios más grandes del mundo para los científicos.

Los investigadores se basaron en un mapa medieval otomano para desarrollar su hipótesis que sostiene que el mítico continente perdido de la Atlántida podría estar bajo los hielos perpetuos de la Antártida.

Según el portal RT, “Esta hipótesis, propuesta en 1958 por el historiador Charles Hapgood, se conoce como “deslizamiento polar”. Según ella, unos movimientos de la corteza terrestre provocaron que grandes áreas del continente de la Antártida estuvieran libres de hielo hace 12.000 años”.

El mapa, fuente de la hipótesis, data de 1513, es decir cientos de años antes del ‘descubrimiento oficial’ de la Antártida. En el documento se ve la costa de dicho continente libre de hielo.

Estos argumentos fueron utilizados por los teóricos de la conspiración para decir que el mítico continente perdido de la Atlántida se encuentra un kilómetro por debajo de los hielos antárticos. Las imágenes que en 2013 revelaron construcciones parecidas a pirámides sobresaliendo entre el hilo también es una rgumento para creer esto.

Según RT, “La Atlántida fue mencionada por primera vez en uno de los diálogos escritos por Platón en torno al 360 a. C. En ellos se describe una ciudad fundada alrededor de 9.000 años antes de su tiempo por unos seres que eran mitad humanos, mitad dioses”.

Los estudios hechos por Hapgood coinciden con las fechas que se manejan en la teoría de la Atlántida.

