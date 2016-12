Revelan la posible causa de muerte del cantante George Michael

George Michael, que falleció este 25 de diciembre, murió posiblemente a causa de una insuficiencia cardíaca, dijo su manager Michael Lippman, según el portal CNN.

La policía está tratando la muerte de Michael como “inesperada, pero no sospechosa”, asegura el portal.

Michael, quien saltó a la fama con el dúo Wham! en 1980, murió a los 53 años.

“Con gran tristeza podemos confirmar que nuestro amado hijo, hermano y amigo George falleció de forma pacífica en su casa durante la Navidad. La familia pide que se respete su privacidad en este momento difícil”, dijo la familia del cantante a través de un comunicado.

Con Wham! tuvo grandes con éxitos como Wake Me Up Before You Go-Go y Careless Whisper.

Michael inició después una exitosa carrera en solitario; su álbum debut en 1987, Faith, vendió más de 10 millones de copias. Muchos de sus éxitos con Wham! y como artista en solitario son todavía conocidos décadas más tarde.

