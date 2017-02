Antonio Valencia llama a la unidad en Ecuador tras título con Manchester

El Manchester United se coronó campeón de la Copa de Liga en Inglaterra, este domingo, con Antonio Valencia como una de las figuras del partido.

Valencia arrancó como titular y se quedó en cancha a lo largo de los 90 minutos.

Luego del festejo, Valencia se dio tiempo para enviar su mensaje y saludos a los fanáticos a través de su cuenta de Twitter.

El “Toño” indicó que está “Feliz de ganar esta nueva Copa con mis compañeros. Este triunfo es para los hinchas de @ManUtd y por la unidad de Ecuador.”

En su mensaje aparece junto a Zlatan Ibrahimovic, autor de dos de los goles del partido.

Happy for winning this new trophie with my mates. This Cup is dedicated to all @ManUtd fans and to the peace of my country. pic.twitter.com/waXqDUmTrL

— Antonio Valencia (@anto_v25) 26 de febrero de 2017