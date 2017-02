Astronauta ‘trollea’ a conspirativos con un selfie espectacular

Una nueva teoría conspirativa sostiene que la Estación Espacial Internacional (EEI) no existe y cuestionó el trabajo que hacen los astronautas.

Esta teoría llegó hasta los oídos del astronauta francés Thomas Pesquet, quien ridiculizó la propuesta con una publicación en su cuenta oficial de Twitter.

El astronauta se tomó una foto en el espacio exterior con un mensaje dedicado a quienes dicen que la EEI no existe.

“Aquí está, para los teóricos de la conspiración que creen que estamos en un hangar, en una estación espacial falsa… ¡Oh!, van a pensar que esta imagen es falsa también;)”, escribió Pesquet.

Here’s for conspiracy theorists who believe we are in a hangar, on a fake Space Station… oh they will think this picture is fake too ;) #TBT pic.twitter.com/UpMpT8GTn5

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) February 23, 2017