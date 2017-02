Candidato Patricio Zuquilanda no pudo sufragar

Patricio Zuquilanda, candidato presidencial por el Partido Sociedad Patriótica, comunicó a través de su cuenta de Twitter que no pudo sufragar.

Zuquilanda llegó al Colegio Nacional Cumbayá a las 08:00 de este domingo 19 de febrero para ejercer su derecho al voto en la junta 45 del recinto electoral.

Sin embargo, al momento de acercarse a la mesa, se encontró con la novedad que no había el padrón electoral. Así, el candidato no pudo votar.

“Estas cosas ocurren, mala suerte al Consejo Electoral que le ocurra con un candidato a la Presidencia. No quiero caer en oportunismos, quiero entender que aquí debe haber una falla y no una mala intención”, afirmó Zuquilanda.

El candidato acudirá en la tarde para intentar sufragar.

El señor Zarate, Presidente de la Junta receptora me indicó que no podía votar porque no ENVIARON el padrón electoral. CERO EN CONDUCTA

