Captan impresionante video de meteorito cayendo en Estados Unidos

Varios habitantes de Estados Unidos pudieron ver la madrugada de este lunes el paso de un gran meteorito, en los estados de Wisconsin e Illinois.

Según la NASA, a eso de las 1.25 horas de EE.UU, el meteorito habría surgido a unos 100 kilómetros por encima de West Bend, en Wisconsin, desplazándose hacia el noreste a al menos 60 mil kilómetros por hora, cayendo finalmente en el Lago Michigan.

De acuerdo con el meteorólogo Jeff Last, el impacto del objeto de unos 270 kilogramos y alrededor de 1 metro de diámetro provocó un estruendo que resonó en varias casas de la zona.

