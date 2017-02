Donald Trump no asistirá a la tradicional cena con corresponsales

Comparte 2 Comparte 0

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Twitter que no asistirá a la cena con corresponsales de la Casa Blanca este año.

“No asistiré a la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca este año. Por favor, deseo lo mejor a todos ¡y tengan una gran noche!”, escribió Trump.

La cena de gala, que recauda dinero para becas de periodismo, tiene lugar cada primavera y regularmente asiste el presidente, periodistas, celebridades y conocedores de Washington. El último presidente en faltar a la cena fue Ronald Reagan en 1981, cuando se recuperaba de un intento de asesinato, aunque hizo comentarios vía telefónica.

Varias organizaciones de medios se habían retirado del evento programado para el 29 de abril en protesta al trato que Trump le da a los medios.

Vanity Fair y Bloomberg, que regularmente organizan conjuntamente una exclusiva fiesta llena de estrellas posterior al evento, cancelaron la gala, mientras que The New York Times canceló de forma similar su fiesta previa programada para el 28 de abril.

La mayoría de las organizaciones, incluyendo CNN, aun no han anunciado sus planes oficiales para ese fin de semana. Pero algunos han dicho que están analizando su asistencia a raíz de la decisión de la Casa Blanca de bloquear a CNN, The New York Times y otros medios de una conferencia de prensa fuera de cámaras en la Casa Blanca el viernes.

El presidente de la Asociaciones de Corresponsales de la Casa Blanca, Jeff Mason, le dijo el sábado a CNN que la decisión de Trump no era sorpresiva dado las cosas negativas que el presidente ha dicho acerca de los medios, como sugerir que son “el enemigo del pueblo estadounidense”.

“Eso por supuesto es algo que la asociación de corresponsales y periodistas rechaza”, dijo Mason. “Los medios son una parte increíblemente importante de una república vibrante, y eso lo celebramos en esa cena.

“Está en él decidir si quiere venir o no”, dijo. “Pero la asociación de corresponsales y los elementos que trabajan en esta sala todos los días seguiremos haciendo nuestro trabajo y escribiendo las noticias y diciendo la verdad acerca de este gobierno, coo lo hemos hecho con cada gobierno anterior”. / CNN