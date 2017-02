El ‘caso Odebrecht’ salpica la campaña electoral de Juan Manuel Santos en 2014

Las investigaciones por los millonarios sobornos que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht siguen revelando presuntos hechos y responsables. Esta vez, el anuncio corrió por cuenta del fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, quien dijo que los tentáculos del caso de corrupción habrían llegado hasta la campaña electoral del hoy presidente Juan Manuel Santos.

Según las declaraciones que dio Martínez ante los medios de comunicación este martes, y que fueron difundidos por la Fiscalía en un comunicado, en 2014 al país supuestamente entraron dos giros relacionados con los sobornos de Odebrecht y el destinatario final de ese dinero fue la campaña “Santos Presidente -2014”. Una de las personas señaladas de recibir las coimas por parte de la constructora es el excongresista Otto Bula, quien según la Fiscalía hizo dichos giros.

Según consigna la revista Semana, el fiscal general Néstor Humberto Martínez indicó que, de los 4,6 millones de dólares que recibió en sobornos el ex senador Otto Bula, una parte habría sido desviada para la campaña del mandatario colombiano.

Ante estas acusaciones, el gerente de campaña de Santos, Roberto Prieto, será interrogado por la Fiscalía.

Martínez sostuvo que Otto Bula tramitó dos giros hacia Colombia. Ambos “fueron monetizados, en su momento, por la suma total de un millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de campaña ‘Santos Presidente-2014′”.

Estas revelaciones se dieron en el marco de la investigación de la Justicia colombiana por el pago de sobornos de la empresa brasileña a funcionarios del Gobierno a cambio de garantizar la entrega de millonarios contratos en Colombia entre los años 2009 y 2014.

Prieto, jefe de la campaña de Santos en ese momento, por su parte, hizo su descargo a través de un comunicado.

“No deja de ser sospechoso este intento de enlodar la campaña de 2014, al igual como se pretendió hacerlo con la de 2010, por un individuo investigado por la Justicia al incurrir presuntamente en conductas delictivas con el propósito de que la firma Odebrecht fuese beneficiada con contratos de infraestructura en el país”, indicó el funcionario, quien aseguró no conocer a Bula.

Bula, detenido el pasado 14 de enero, está vinculado con los millonarios sobornos que se desviaron para los contratos para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, en la Ruta del Sol Tramo Dos.

En los últimos días, el ex senador entregó a las autoridades 14 nombres de funcionarios colombianos salpicados en la causa. Adelantó que hay ex ministros, altos funcionarios y ex funcionarios del Estado, políticos, abogados, ex miembros de campañas políticas, y personajes cercanos a la rama judicial.

