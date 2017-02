Ellas les dedican están 5 canciones a ellos

En esta ocasión nosotras tomamos la iniciativa dedicando cinco canciones espectaculares en San Valentín:

1.-Whitney Houston – I Will Always Love You

Un clásico de la música, para declarar amor eterno a tu pareja

2.-Camila- Bésame

Un tema que seguramente te invitará a probar la miel de sus labios…..

3.-Vilma Palma e Vampiros – Verano Traidor

Para aquellos amores que mandaste a volar en un “Verano Traidor”

4.-Thinking out loud- Ed Sheeran.

Es la canción indicada para decirle que nunca te marcharás de su lado

5.-Jesse & Joy – Espacio Sideral

Dile que lo amas y que serías capaz de quererlo en distintas galaxias.