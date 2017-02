Harvard premia a Rihanna

La cantante Rihanna acaba de ser nombrada Humanitaria del año 2017, por la Universidad de Harvard. La artista aceptará el premio Peter Gomes que será entregado la próxima semana.

S. Allen Counten, director de la Fundación Harvard manifestó “Rihanna ha construido caritativamente un centro de última generación dedicado a la oncología y la medicina nuclear para diagnosticar y tratar el cáncer de mama en el Hospital Queen Elizabeth en Bridgetown, Barbados”.

On Feb. 28, @rihanna will visit campus to accept @harvfoun‘s Humanitarian of the Year award https://t.co/WLGh9usmCs

— Harvard University (@Harvard) 24 de febrero de 2017