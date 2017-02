Hoy hay UEFA Champions League

La máxima competencia del fútbol europeo continúa esta semana con cuatro cruces apasionantes de octavos de final.

La Liga de Campeones siempre se ha caracterizado por tener duelos de infarto en esta etapa eliminatoria.

Martes 21 de febrero

Bayern Leverkusen vs Atlético de Madrid

Se podrá observar un verdadero duelo de titanes. Por un lado nos encontramos con un “Chicarito” Hernández que viene marcando un triplete el fin de semana pasado en la Bundesliga.

En la otra vereda nos encontramos con un tridente que vuelve locos a todos los equipos de la liga BBVA: Griezman, Torres y Gameiro, actuales goleadores del club colchonero. Se espera que esta semana demuestren fuera de casa su poderío letal.

Manchester City vs Mónaco

El conjunto de ‘Pep’ Guardiola buscará un cupo en la siguiente fase de la Liga de Campeones. No la tendrá nada fácil, ya que el conjunto del “principado” viene en un momento espectacular con la recuperación del “tigre” de Santa Martha, Radamel Falcao, como actual artillero de la Liga 1 de Francia.

Miércoles 22 de febrero

Oporto vs Juventus

Sin lugar a duda, uno de los mejores choques de estos octavos de final. Los dos mejores porteros del mundo se vuelven a ver las caras en el estadio Do Dragao. Iker Casillas tendrá un duelo a parte con el capitán de la ‘Juve’, Gianluigi Buffon, actual capital de la vecchia signora. Mañana la atención estará bajo el trabajo de los 3 palos.

Sevilla vs Leicester

El cuadro dirigido por Sampaoli atraviesa un momento espectacular en la liga BBVA; por su parte, el cuadro dirigido por Ranieri vive un pésimo momento en la Premier League, se encuentra a dos puntos del descenso. Sin embargo, los foxes cumplen una campaña de ensueño en su primera temporada disputando la Liga de Campeones. Vardy y Mahrez esperan jugar un partido espectacular para dejar en el camino al cuadro comandado por Vitolo, Nasri y su actual incorporación que viene cumpliendo una campaña espectacular, Jovetic.

IMPORTANT INFORMATION: #lcfc fans heading to Seville should take note of the following information ➡️ https://t.co/dFilac0kWd #SevLei pic.twitter.com/eT5U5Ckx1B

— Leicester City (@LCFC) 20 de febrero de 2017