Inmigrantes planean un día de paralización

A través de redes sociales se ha vuelto viral la invitación a los hispanos para sumarse al “Día sin inmigrantes”.

Este llamado intenta hacer conocer a las autoridades de Estados Unidos, principalmente al presidente Trump, cuál es el impacto que puede llegar a tener en el país la ausencia de inmigrantes.

La movilización llega una semana después que autoridades migratorias realizaran redadas de indocumentados en todo el país que acabaron con 680 personas detenidas.

El paro general de inmigrantes tendría lugar este jueves 16 de febrero. Los latinos insisten en que haya ausencia a los trabajos, escuelas y que no compren nada.

“Esto fue algo repentino que comenzó a manejarse con varios grupos inmigrantes y con gente que hemos trabajado en el pasado”, dijo Juan José Gutiérrez, activista con la organización Vamos Unidos USA.

“Estamos diciendo que el 16 de febrero no hay que trabajar, los estudiantes deben ausentarse de las escuelas, que no haya consumo económico”, dijo Gutiérrez. “Que sea un boicot general para que se sienta el golpe y para que vean que no somos delincuentes ni violadores, que hacemos el trabajo que muchos no quieren hacer en el campo, en los restaurantes y en muchos lugares”, aseveró.

Gutiérrez dijo que en lugar de poner a la gente en una situación de preocupación por faltar al trabajo o la escuela, esta debería de ser una advertencia para que se vea el peso económico que aportan los inmigrantes a Estados Unidos.