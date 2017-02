J Balvin logra un récord Guinness

El reggaetonero colombiano J Balvin logró algo que ni él mismo había pensado.

“He imaginado muchas cosas pero nunca habría pensado tener un título de Guinness por mi carrera musical (…) espero que este sea el primero de muchos”, afirmó el cantante en un comunicado.

Y es que J Balvin entró al libro de récords Guinness gracia a su tema Ginza, con el que logró la mayor duración en el primer lugar de las listas de Hot Latin Songs de Estados Unidos en la categoría de solista.

IT'S OFFICIAL! Talented music artist @JBALVIN has achieved an incredible record title for the success of #Ginza > https://t.co/nOIN4S1Fsi pic.twitter.com/RZCPnmREte

— GuinnessWorldRecords (@GWR) 9 de febrero de 2017