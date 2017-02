James Hetfield, vocalista de Metallica, explota en ira durante show con Lady Gaga

El líder de Metallica, James Hetfield, se enfureció tras un error técnico con su micrófono y no escondió su disgusto, lanzando su guitarra a un técnico y haciendo gestos agresivos al término del show.

La polémica se vivió en el escenario de los Premios Grammy, que tuvo lugar en el Staples Center de Los Ángeles, luego que el famoso grupo Metallica tuviera problemas de audio durante su presentación con la estadounidense Lady Gaga, incitando la ira del vocalista y guitarrista del cuarteto.

One of the best times I’ve ever had on stage ever. These guys rock HARD! #kevinmazur thank you to you and your loyal fans for honoring me and monsters with that moment. . : @kevinmazur Una foto publicada por xoxo, Joanne (@ladygaga) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 9:29 PST

Ambos artistas compartieron escenario casi al final de la ceremonia, en lo que se afirmaba sería una de las presentaciones más prometedoras de la noche. Y lo fue, pero más allá de lo esperado que resultó ver juntos a dos estilos musicales totalmente opuestos, puesto que el micrófono de Hetfield no funcionó.

Lady Gaga y Metallica brindaron un gran show al tocar ‘Moth into Flame’, pero al final de la canción el líder de la banda no pudo ocultar su frustración ante una falla que no era su responsabilidad.