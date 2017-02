La foto de Melania Trump que genera polémica en las redes

La expresión de Melania Trump, esposa del Presidente de Estados Unidos, el día de la posesión del magnate se hizo viral por su tristeza e incomodidad.

Ayer, mientras se jugaba la final del Súper Tazón, Melania volvió a ser el blanco de las cámaras y los comentarios en redes sociales por su expresión en el rostro a la hora de estar junto a su esposo.

Es que la familia Trump ofreció una fiesta en el Trump International Golf Club, en Florida, para que sus compañeros y amigos puedan disfrutar del partido más importante del año en cuanto a fútbol americano se trata, pero mientras se subían las imágenes del evento a la redes los internautas hicieorn virales las fotos de Melania.

Según el portal RT, “La cámara parece haber captado a la primera dama en un mal momento con una triste expresión”, y no es la primera vez que sucede. Por eso los usuarios de redes hicieorn tendencia las etiquetas #FreeMelania (Liberen a Melania) y #SaveMelania (Salven a Melania).

Obviamente son especulaciones de los internautas, pues otro guropo de usuarios sostenían que la expresión de Melania Trump puede responder a que no le gusta el fútbol americano o que se trató de uno de los partidos más aburridos de la historia.

"Save me." – Melania all the time but especially tonight. #SuperBowl pic.twitter.com/BnbocHnDvh

— I'm Nick. 👋🏽 (@NickLaparra) February 6, 2017