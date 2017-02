La jornada de los ecuatorianos en el exterior

A continuación repasamos la jornada de fin de semana de los ecuatorianos en el fútbol internacional:

INGLATERRA

Valencia titular en la victoria del Manchester United 2-0 sobre el Watford

Manchester United venció 2-0 al Watford por la fecha 25 de la Premier League. El partido siempre estuvo controlado por los de Mourinho y no pasaron mayor apuro.

Antonio Valencia, jugador ecuatoriano que milita en el United, estuvo en el terreno de juego durante los 90 minutos del partido, en donde casi al final, más precisamente a los 89, el tricolor recibió una cartulina amarilla.

Buen trabajo del equipo seguimos trabajando fuerte.Good team work we are still working hard. @ManUtd_Es pic.twitter.com/UlRGi5WRPk

— Antonio Valencia (@anto_v25) 11 de febrero de 2017