Dulce María confirmó lo que todos esperaban

Habrá reencuentro de RBD, pero no de todos. Por lo pronto sólo se tratará de Dulce María y Christian Chavez, quienes compartirán escenario en el tour mundial que prepara la artistas, y aunque no dijeron las fechas en las que se unirán, los fanáticos seguramente están felices por esta noticias

“Mi primer invitado, que a mí me emociona muchísimo porque yo creo que la gente de la generación Rebelde les va a encantar, les va a emocionar mucho: es Christian Chavez”, expresó Dulce María en conferencia de prensa.

De la misma forma, la cantante confió que ya cerró las pláticas para que Sebastián Yatra la acompañe en algunos shows: “es ahorita un súper hit, desde Colombia para acá”.

La prensa no quiso dejar pasar el momento para volverle a preguntar sobre su embarazo y dijo que si se diera el caso de que se convirtiera en madre lo informaría a los cuatro vientos.

“Desde hace como un mes dijeron que estaba embarazada y no es verdad. Yo quiero decir que estoy en pro de la vida, de hecho he estado en campañas en contra del aborto, y yo creo que el día que me embarace tendría sí o sí a un bebé, porque creo que es una grandísima bendición”, concluyó.

Fuente: TVyNovelas.com