Las 5 canciones que puedes dedicar en este San Valentín

Ellas tuvieron sus cinco canciones. Ahora ellos responden con 5 temas que dibujarán una enorme sonrisa en sus corazones:

1.- Reik-Yo Quisiera

Es la canción indicada para declararle tu amor a esa persona especial en esta ocasión.

2.-John Legend – All of Me

Seguramente volverás a enamorarla si le dedicas este tema.

3.- Chayanne- Completamente Enamorados

Una canción que jamás pasará de moda, es la precisa si estás desesperado por decirle que su amor durará por siempre.

4.- Edd Sheeran-Photograph

Seguramente tocará el alma de tu amada, a través de hermosos recuerdos a tu lado.

5.-Daniel Betancourth- Seductora

El tema perfecto para dedicarle a aquella dama que te quita el sueño durante las noches mediante su mirada.