Los octavos de final de la UEFA Champions League se viven en la semana de los enamorados

La máxima competencia del fútbol europeo vuelve esta semana con cuatro cruces apasionantes de octavos de final.

Los amantes del fútbol también podrán celebrar su propio San Valentín con la pasión del fútbol: PSG vs FC Barcelona, Bayern vs Arsenal, Real Madrid vs Nápoles y Benfica vs Dortmund.

Martes 14 de febrero:

PSG vs FC Barcelona

Barcelona y París son como esas parejas que están en las buenas y las malas. En los últimos años parece que no se pueden evitar, y esta es la cuarta ocasión en cinco temporadas que les toca enfrentarse en esta etapa de la competición.

Nunca ha sido fácil, pero el cuadro “cule” ha salido victorioso, y llega en un momento de racha habiendo perdido solamente uno de sus últimos 22 encuentros en todas las competiciones. Por su parte, el conjunto del “principado” ha logrado 10 victorias y marcado 34 goles en los últimos once partidos.



Benfica vs Dortmund

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel batió el récord de goles en la fase de grupos al anotar 21 dianas, y quedó como primero en su grupo desplazando al Real Madrid.

En cambio, Benfica sale como el menos favorito, ya que logro su clasificación solamente con ocho puntos (el equipo que menos sumó de todos los clasificados).



Miércoles 15 de febrero:

Bayern-Arsenal

Es considerado como uno de los duelos más atractivos en esta ronda de octavos de final. Especialmente para el conjunto londinense, eliminado en los octavos de final en las seis ediciones anteriores. En dos de ellas, 2013 y 2014, fueron vapuleados y eliminados por el conjunto “bávaro”.

Real Madrid- Nápoles

El cuadro español, actual campeón de la competencia europea, avanza en la defensa de su corona. Los “merengues” bajo la batuta de Zidane han logrado recuperar a casi todos los lesionados, que estarán en el Bernabéu para la batalla.