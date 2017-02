Mark Zuckerberg reinventará el mundo de Facebook

Mark Zuckerberg ayudó a crear el mundo moderno al conectar a casi la cuarta parte de sus habitantes a Facebook y darles una plataforma para compartir entre sí prácticamente todo tipo de mensajes: fotografías de bebés, memes, actualizaciones sociales, abusos, videos útiles de cómo hacer algo y violencia transmitida en vivo.

Ahora, Zuckerberg dice que también quiere rehacer Facebook en una manera que contrarreste el aislamiento, promueva las conexiones globales y atienda los males sociales, y de paso consolidando el papel protagónico de esa red como constructor de la “comunidad” en línea para sus casi 2.000 millones de usuarios.

El fundador de Facebook delineó sus ideas el jueves en un manifiesto de 5.800 palabras que luce más como una utópica guía social que un plan de negocios. Preguntó en el documento: ¿Estamos “construyendo el mundo que todos queremos?”

En una entrevista telefónica con The Associated Press, Zuckerberg subrayó que no se vio motivado por la reciente elección en Estados Unidos o algún otro evento en particular. En cambio, agregó, es un sentimiento creciente en varias partes del mundo que “conectar al mundo” -el concepto que dio origen a Facebook- ya no es una buena idea.

“En todo el planeta hay personas rezagadas por la globalización y movimientos para retirarse de la conexión global”, escribió el jueves Zuckerberg, quien fundó Facebook en un dormitorio de Harvard en 2004. Así que recae en la compañía “desarrollar la infraestructura social para darle a la gente el poder de construir una comunidad global que funcione para todos nosotros”.

Zuckerberg, de 32 años, dijo a AP que cree firmemente que una mayor conectividad es benéfica para el mundo. Sin embargo, añadió: “no es suficiente si es bueno para algunos y no funciona para otros. Realmente debemos unirnos todos”.

No es sorprendente que Zuckerberg quiera encontrar la manera de unir a más personas, especialmente en Facebook. Después de todo, atraer a más personas a unirse a través de la red social de manera más frecuente, le daría a Facebook más oportunidades de vender anuncios que componen la mayor parte de sus ingresos, que sumaron 27.000 millones de dólares el año pasado. Generar más dinero posiblemente impulse las acciones de Facebook, lo que haría que Zuckerberg, quien ya tiene un valor estimado de 56.000 millones de dólares, aún más rico./AP