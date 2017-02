Modelo pasa incómodo momento en vivo

Comparte 0 Comparte 0

La modelo brasileña Rayssa Teixeira, participante para el Miss Bum Bum, pasó un momento muy incómodo mientras se transmitía un programa en vivo.

A propósito de la presentación de un producto para evitar problemas con la radiación ultravioleta, un hombre intentó aprovecharse de las circunstancias para tocar más de la cuenta.

En el video difundido en la red social YouTube se muestra todo el desarrollo de las acciones hasta que el sujeto recibe su merecido.

La brasileña demostró su incomodidad y advirtió al joven que no se sobrepase. Pero el hombre no prestó atención y tocó en partes que la modelo no quería.

Cachetada por aquí, y por allá, la mujer se indignó mientras los conductores del programa trataban de calmar los ánimos. Al final, todo se aclaró al indicar que se trataba de una broma que muchos consideraron de mal gusto.

Las críticas no se han hecho esperar, así como las muestras de solidaridad hacia la joven modelo.