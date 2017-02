Nicole Bass, exestrella de la lucha libre, murió a los 52 años

El mundo de la lucha libre está de luto. Las empresas WWF y ECW fueron testigos de la acción de Nicole Bass en el ring y quien murió hoy a los 52 años de edad.

Nicole Bass fue reconocida luchadora, fisicoculturista y manejadora de otras estrellas de la WWE y también incursionó en la radio en Estados Unidos.

Nadie sabe la razón por la que Nicole Bass falleció, pero su amiga, Kristen Marrone publicó en su cuenta de Facebook que Bass enfermó mucho hace algunos días y que fue trasladada al hospital para que reciba la atención necesaria.

“No me he separado de ella aquí en la habitación para asegurarme que estaba recibiendo el mejor cuidado posible. No se ha podido hacer nada y hoy ha fallecido”, publicó Marrone.

Fuente: Y!