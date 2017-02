No vas a creer lo que dice un diputado español sobre Venezuela

Comparte 2 Comparte 0

A propósito de la visita de Mauricio Macri a España, el diputado de Podemos, Íñigo Errejón, aprovechó para criticarla y referirse a lo que ocurre en Argentina, situación que recordó uno de sus pasados discursos sobre Venezuela.

Antes que Macri llegara al Congreso de los Diputados dio un discurso comparándolo con Mariano Rajoy y dejó un mensaje de tinte kirchnerista: “Al pueblo argentino, a la mayoría que sufre el maltrato y los recortes de Macri, le vamos a decir solo una cosa: aguanten, no aflojen, que vamos a volver”.

Años atrás, cuando Errejón era secretario de campaña de Podemos, dio una entrevista a un medio venezolano donde defendía el régimen de Nicolás Maduro. En esa ocasión lanzó la frase: “Hay más dinero disponible. En Venezuela hay colas porque tienen más dinero para consumir más”.

Y relacionó la cantidad de colas con una cuestión cultural: “En Venezuela hay una cultura muy oral. Uno, cuando quiere saber cómo se hace algo, no se mete en internet o llama a la institución, sino que pregunta a algún vecino o un amigo. Yo tardé mucho en entenderlo. Las personas salen a la calle y se ponen en cola, porque ven a otra gente que está esperando, porque algo hay. Tiene mucho que ver con el uso de la calle y con la relación directa, interpersonal, que es algo muy venezolano”.

“En algunos países no hay colas porque no todo el mundo puede. Te vas a un gran almacén y no hay cola porque la gente no puede; hay cosas que están limitadas. Lo que pasa es que siempre ves los anaqueles llenos, a rebosar, y poca gente para la mucha mercancía que hay. Lo que no ves es toda la gente que está en casa, que no tiene plata para hacer demanda”, insistió.

De igual forma, el diputado negó las limitaciones que rigen en Venezuela: “El proceso de transformación en Venezuela le ha dado a la población más herramientas para decidir en lo político; en lo económico le ha dado más dinero. Desmercantilizando necesidades ha liberado renta para otras cosas; al garantizar la educación y la salud, la gente tiene más dinero disponible para dedicarlo a otras cosas, como el consumo. El aumento de la capacidad de consumo es producto de la Revolución Bolivariana”.

Y también lanzó dardos contra la responsabilidad de las empresas: “Los empresarios están utilizando dólares subvencionados por el conjunto de los venezolanos a través del Estado, así que el conjunto de los venezolanos tiene derecho de reclamarles que los precios estén adecuados al uso que hacen de los dólares”.