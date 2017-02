Scarlett Johansson opina que la monogamia no es natural

La actriz Scarlett Johansson ha brindado una entrevista a PlayBoy en la cual deja algunos interesantes comentarios,

La mujer, de 32 años, quien acabó de separarse del francés Romain Dauriac, se refirió a varios temas, entre ellos la relaciones de pareja.

“Creo que la idea de matrimonio es muy romántica; es una idea muy bonita y en la práctica también puede ser hermosa”, pero… “No creo que la monogamía sea algo natural. Podrían mal interpretarme por esto, pero mantenerla da trabajito, mucho trabajito. Y el hecho que cueste tanto trabajo para tanta gente -para todo el mundo- demuestra que no es algo natural. El matrimonio es algo por lo que tengo mucho respeto, pero creo que definitivamente va en contra del instinto de mirar más allá”, fue la respuesta de la bella actriz.

Y para complementar sobre el matrimonio afirmó: “Estar casado no es lo mismo que no estar casado, y cualquiera que te diga que es lo mismo está mintiendo. Cambia las cosas. Tengo amigos que han estado juntos por más de 10 años, y luego decidieron casarse. Cuando les pregunto por el día después de la boda, todos me dicen que es diferente. Siempre lo es. Es una hermosa responsabilidad, pero es una responsabilidad.”

Fuente / Motto.