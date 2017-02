Selena Gomez confirma los motivos de su rehabilitación

Selena Gomez pasó dos semanas en el centro de rehabilitación The Meadows, en Arizona, Estados Unidos, en el mes de enero.

La actriz y cantante afirma que esto se debió a la presión de ser aceptada y la fuerte presión de su entorno.

La ex estrella de Disney menciono para el evento We Day California “Todos tenemos presiones a las que tenemos que enfrentarnos a diario, ya sea en el colegio, en el trabajo, con amigos, padres o el resto de la familia. Todos me dicen qué debo vestir, qué decir, cómo debo ser. Hasta hace poco estuve sometida a tal presión, que perdí de vista quién era. Escuchaba las opiniones de la gente e intentaba cambiar quién soy, porque pensaba que otros me aceptarían si lo hacía. Pero me di cuenta de que no sé ser nadie más que yo misma” un emotivo discurso que tuvo la duración de ocho minutos.