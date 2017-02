Sofía Vergara comparte foto al estilo ‘Kardashian”‘

Sofia Vergara ha compartido en su cuenta oficial de Instagram una foto que ella misma ha calificado como “a lo Vergashian” en clara referencia a la conocida celebrity Kim Kardasihan y protagonista del programa que comparte junto a su familia Keeping Up with the Kardashians.

La protagonista de Modern Family publicó el pasado jueves una imagen de lo que ella calificó como sus “días vergashian”.

En la imagen, la actriz de 44 años posa con un bikini blanco y una estética similar a la de la Kardashian.

La imagen tiene más de un día más de 240.000 me gusta y cerca de 3700 comentarios.

#tbt to when I looked like a Vergashian😂😂😂 @barrypeele 📸 Una foto publicada por Sofia Vergara (@sofiavergara) el 9 de Feb de 2017 a la(s) 9:22 PST

La colombiana generó diversos comentarios entre sus seguidores: varios de ellos le contestaron que aún se ve como en la foto, otros opinaron que ahora luce mucho mejor, y otros más trataron de ubicar la temporalidad de la fotografía, y afirmaron que data de cuando Sofía mantenía un romance con Luis Miguel.

Fuente: huffingtonpost.es