“That’s What I Like” es la nueva canción de Bruno Mars

That’s What I Like es el nuevo material musical de Bruno Mars que está sonando con fuerza desde la ceremonia de los Premios Grammy 2017.

El exitoso cantante, compositor, productor musical y coreógrafo estadounidense, Bruno Mars, estrenó su nuevo single “That´s What I like” propio de su tercera producción discográfica “24K Magic”.

Son pocos los días de su gran estreno en el escenario de los Grammy y el audio oficial ya tiene más de 26 millones de visitas en el canal de Youtube del artista.

Sin duda, el trabajo producido por The Stereotypes, un grupo de jóvenes innovadores que han sido los responsables del éxito de algunas pistas de Bruno Mars nos han dejado con las ganas de más tras el estreno de That´s What I like .