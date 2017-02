El Super Bowl tuvo una nueva edición este 2017. El evento deportivo más importante de Estados Unidos es aprovechado por diferentes marcas para difundir sus mensajes.

El costo promedio de 30 segundos de publicidad en televisión, durante este evento, es de US$ 5 millones, según aseguró The New York Times.

Este año, los anunciantes han pagado US$400 millones por 50 minutos de publicidad durante el Super Bowl. Se han estrenado tráilers de películas, comerciales de tecnología y productos variados.