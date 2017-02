Trump asegura que el muro de México ya está siendo diseñado

El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció que el muro fronterizo ya está en marcha y que, de hecho, ya está siendo diseñado.

“Créanme el muro está siendo diseñado ahora”, dijo Trump, en un discurso ante alguaciles estadounidenses en Washington.

“Será un muro de verdad y muchas cosas sucederán de manera positiva para sus ciudades, sus estados.

“Mucha gente dijo, bueno Trump está bromeando sobre el muro. Yo no bromeaba. No bromeo. No bromeo sobre cosas como esta. Sí, tendremos un muro y será un gran muro”, agregó el mandatario.

El proyecto del muro fronterizo desató una crisis en la relación entre ambos países que llevó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a cancelar una reunión con Trump en Washington, después de que el presidente estadounidense firmara un decreto ordenando el inicio de la construcción.

Trump reiteró en numerosas ocasiones que será México quien pague el muro, algo que ha rechazado el gobierno mexicano.

Fuente: CNN