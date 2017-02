Trump a Corea del Norte: “actuaremos de forma contundente”

La prueba norcoreana fue interpretada ampliamente como un desafío a la administración Trump.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha declarado este lunes en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que pretende dar una respuesta contundente a las acciones de Corea del Norte, luego de que Pionyang lanzara un misil balístico el pasado 12 de febrero.

“Obviamente, Corea del Norte es un gran problema y vamos a tratarlo de forma muy contundente”, ha declarado el presidente estadounidense.

Trump dijo “Quiero que todos entiendan y que sepan totalmente que Estados Unidos respalda a Japón, su gran aliado, 100 por ciento”.

“Obviously, North Korea is a big, big problem, and we will deal with that very strongly,” Pres. Trump says: https://t.co/Okz2bwUl4f pic.twitter.com/xEHOu6d7kg

— CBS News (@CBSNews) 13 de febrero de 2017