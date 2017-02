Venezolana regala a su hija de 4 años por no tener recursos

Comparte 0 Comparte 0

Que la crisis en Venezuela se ha salido de control es un hecho que para muchos es insostenible.

Esto es lo que le ocurrió a una madre venezolana, quien llegó hasta la Terminal de Transportes de Cúcuta, en donde ofreció regalar a su hija de 4 años.

Lo propio habría hecho con su otra hija, de apenas cuatro meses, argumentando que no tenía los recursos necesarios para el debido sostenimiento de las niñas.

Según reporte de medios colombianos, las menores fueron ofrecidas a una mujer colombiana identificada con el nombre de Gladys García, quien denunció el hecho a las autoridades.

“Ella me dice te estoy regalando las dos niñas, yo le dije y por qué las está regalando, a lo que me responde porque no tenía ni comida ni plata”, Dijo García.

La Policía Nacional Colombiana intervino en el caso y ha puestas a las menores a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Las autoridades esperan continuar con el proceso de restablecimiento de derechos de las menores, mientras contactan a la madre en Venezuela y tomar las debidas situaciones del caso.