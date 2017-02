Zlatan Ibrahimovic quiere retirarse por la puerta grande

Comparte 1 Comparte 0

A Zlatan Ibrahimovic le gusta ser el centro de atención y mantener el suspenso.

¿Por qué aceptar una extensión de su contrato ahora, a mitad de la temporada, cuando puede mantener a todos en vilo y aumentar su mística?

“Esperemos a ver qué pasa”, declaró el sueco el domingo después de anotar dos goles, uno de tiro libre y otro de cabeza en las postrimerías del partido, para darle al Manchester United una victoria por 3-2 sobre Southampton en la final de la Copa de la Liga inglesa.

“Quiero irme en la cima. Si no rindo, si no doy resultados, no sigo jugando”, expresó. “No voy a ser como otros jugadores que siguen porque tuvieron una gran carrera y un nombre y siguen porque son quienes son”.

A los 35 años, Zlatan continúa metiendo goles.

“Soy un animal. Me siento un león”, sostuvo.

El técnico del United José Mourinho quiere que el delantero, que lleva anotados 26 goles esta temporada, siga otro año. Pero agregó que no le iba a “implorar” que continuase.

Él tal vez no, pero el estratega portugués comentó que los aficionados deberían acampar frente a su casa para pedirle que no se vaya.

Ibrahimovic dice que él no pensaba venir a Inglaterra, que fueron sus hijos Vincent y Maximilian quienes le pidieron que lo hiciese tras vencer su contrato con París Saint Germain el año pasado.

“Tenía otro destino en la cabeza, no este”, expresó después del partido. “Pero mis hijos empezaron a presionarme, después me llamó José… y aquí estoy”.

Zlatan asegura que el que decidirá si sigue o se va esta vez será él, no sus hijos.

“Mis hijos están contentos con lo que hago”, señaló, “pero esta vez yo seré el que manda, no ellos”.

Al sueco le encanta burlarse de los periodistas al hablar de su futuro, especialmente después de que tantos pronosticaron que no triunfaría en la liga inglesa en el ocaso de su carrera.

“Esperemos a ver qué pasa”, insiste. “La temporada dura otros dos meses y según muchos yo no podía hacer lo que estoy haciendo”.

Ibrahimovic tiene la confianza plena de Mourinho, quien no duda en sentar en el banco al ídolo de United Wayne Rooney o a la joven promesa Marcus Rashford para darle cabida en el equipo.

El ariete conserva su frialdad y precisión frente al arco y no se intimida ante la marca de jugadores mucho más jóvenes. Ya ha participado en 38 partidos en su primera temporada con el United.

“Estoy jugando bien. Sé que estoy jugando bien”, afirma. “Me siento bien, me siento joven. La edad no me preocupaba porque sabía lo que era capaz de hacer. La gente que me conoce sabe que me entreno fuerte”.

Con el del domingo el sueco lleva conquistados 32 títulos con clubes de cinco países: Ajax, Milan, Inter, Barcelona, PSG y United.

“La gente dice que soy un tipo difícil, con una personalidad distinta”, comentó. “Pero gano donde sea que voy”.

Zlatan es un jugador fundamental para el United. Ningún otro jugador ha llegado a los 10 goles esta temporada. El segundo en la tabla de artilleros del club, Juan Mata, tiene nueve.

“Nunca estoy satisfecho. Siempre quiero más”, dijo el sueco al resumir su filosofía.

A pesar de las proezas de Ibrahimovic, United está sexto en la liga Premier inglesa y si no termina entre los cuatro primeros no se clasificará a la Liga de Campeones, el único título grande a nivel de clubes que Zlatan no ha ganado. AP