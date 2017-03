Actualización de WhatsApp que te ahorrará muchos dolores de cabeza

El servicio de mensajería de WhatsApp trae consigo una actualización que te ahorrará muchos dolores de cabeza.

Todos los usuraios han sido, alguna vez, víctimas de una equivocación o impulso que les hicieron enviar un mensaje a un contacto o chat equivocado o enviar algo ofensivo en un momento de ira.

Al parecer una actualización, que ya está disponible para la versión beta de WhatsApp para Windows 2.17.94. ofrece la opción de ‘Unsend’ que permitirá borrar un mensaje que se envió por error o del que te arrepientes haber escrito.

WABetaInfo, perfil de Twitter especializado en el tema, dice que la actualización estaría disponible para las próximas versiones de WhatsApp por lo que recomienda a los usuarios tener paciencia.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.94: added the "unsend" feature!

It will be remotely enabled in next versions. Be patient. #hidden pic.twitter.com/7ygyZsxWz9

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 6, 2017