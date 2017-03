Antonio Valencia logra 200 partidos con la camiseta de Manchester United

Antonio Valencia ha logrado hacer historia con la camiseta de Manchester United.

El futbolista ecuatoriano cumplió este domingo su partido 200 con los Diablos Rojos, en la Premier League.

Y para festejarlo, Valencia anotó uno de los tres tantos con que Manchester derrotó a Middlesbroug.

Un hecho que no pasó desapercibido

A través de sus redes sociales, el United felicitó a Valencia por este logro.

Another fine display and a goal on his 200th @PremierLeague appearance for #MUFC – it’s been a good day for @Anto_V25! 🙌 pic.twitter.com/SLlz9kfpkt

— Manchester United (@ManUtd) March 19, 2017