Así quedó la tabla tras la quinta fecha del campeonato local

Luego de jugarse la quinta fecha del campeonato local la tabla de posiciones quedó con un líder que es la sorpresa hasta el momento.

La tabla la lidera Delfín de Manta que tiene once unidades y está seguido por Universidad católica, Emelec e Independiente del valle, clubes que tienen nueve puntos.

River Ecuador y El Nacional no pueden salir del fondo de la tabla, junto con Clan Juvenil aún no pueden lograr una victoria en esta edición del campeonato local.

La fecha seis del campeonato ecuatoriano está conformada por los partidos que enfrenten a Macará vs Nacional, Deportivo Cuenca vs Clan Juvenil, Universidad Católica vs Liga de Quito, Fuerza Amarilla vs Emelec, Barcelona vs River Ecuador e Independiente del Valle vs Delfín.