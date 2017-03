|VIDEO| Un asteroide pasó extremadamente cerca de la Tierra

La NASA informó sobre el paso de un asteroide muy cerca de la Tierra, 20 veces más cerca de lo que se encuentra la Luna con respecto a nuestro planeta.

Los reportes del paso de este cuerpo celeste indican que estuvo a una distancia de 14 500 kilómetros de la superficie terrestre.

En un video publicado en las redes, se ve la trayectoria del cuerpo celeste, y como es una animación en escala da la sensación de que estuvimos muy cerca del impacto.

Según el portal RT, ” El objeto fue detectado este jueves a las 14:04 UTC por la institución de la NASA Catalina Sky Survey, que se dedica a la búsqueda de objetos próximos a nuestro planeta. El asteroide, de unos 3 metros, entró en el cielo diurno, luego se alejó y ya no pudo ser observado por los telescopios terrestres”.

Los científicos pudieron monitorear al asteroide durante un día y luego perdieron su rastro, pero lograron determinar su trayectoria.

Luego de calcular la trayectoria del cuerpo celeste, los expertos afirman que no se volverá a acercar a la Tierra hasta dentro de 100 años.

A newly discovered ~3-meter asteroid, 2017 EA, just missed hitting the Earth today (0.05 Lunar Distance, or 19,000 km)@BadAstronomer pic.twitter.com/goa8J3kwFi

— Ron Baalke (@RonBaalke) March 2, 2017