Avalancha humana durante un concierto del Indio Solari en Argentina deja dos muertos

Una avalancha humana se registró durante un concierto del cantante Indio Solari en Olavarría, Argentina, la noche de este sábado. El hecho dejó muertos y heridos, según la agencia de noticias Télam.

De acuerdo a información del subsecretario de Salud de Olavarría, Germán Maroni, dos jóvenes llegaron sin vida al hospital de la localidad.

En redes sociales, usuarios reportaron dificultades para comunicarse por teléfono con sus seres queridos. También reportaron descontrol en la evacuación del lugar.

Según Télam, se estima que en el concierto había 300.000 personas, mientras que la capacidad del predio era de 250.000.

Según testigos, el músico detuvo el concierto después de interpretar tres temas y pidió auxilio para algunas personas afectadas, después de lo cual el recital continuó.

“Hay doscientas y pico mil de personas, así que no sean pelotudos y dejen de provocar avalanchas”, dijo el músico durante el recital, que se vio obligado a interrumpirse en varias ocasiones.

El músico tiene la enfermedad de Parkinson, por lo que no suele dar muchos conciertos. Muchas de las personas que acudieron al recital de este sábado lo hicieron llevando consigo a sus niños. Testigos informan que dos niños de 5 y 14 años se encuentran entre los aplastados.

El recital de este sábado es el primer concierto del popular músico argentino en un año. Su actuación anterior batió el record histórico del país, con 200.000 asistentes.

Las autoridades de Olavarría habilitaron un número telefónico para informar a familiares: 02284 44 0800 Int: 2203 o 2205.

Ezequiel Galli, intendente de Olavarría, confirmó que había dos muertos y 12 personas heridas que fueron internadas en hospitales, dos de ellas en terapia intensiva.

“La situación se fue las manos. No se esperaba tanta gente. Se esperaban 160 mil personas y fue mucho más”, dijo Galli en conferencia de prensa.

“Estoy para poner el pecho y la cara. Me siento responsable y me hago responsable como intendente de lo que me toca”, dijo.

Fuente: CNN/RT