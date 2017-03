En Brasil anuncian que Junior Sornoza podría ser convocado a la Selección de Ecuador

Comparte 0 Comparte 0

Según portales brasileños, el jugador ecuatoriano Junior Sornoza está entre los posibles convocados a la Selección Ecuatoriana de Fútbol para los cotejos eliminatorios de Marzo.

La oportunidad para Sornoza llega tras la lesión que sufrió Renato Ibarra, quien se perderá los compromisos ante Paraguay y Colombia. Ibarra estará al menos 3 meses de baja, por lo que el manabita Sornoza sería el que ocupe su lugar en el llamado.

Según el portal Globoesporte.com, que publicó una extensa entrevista con Junior Sornoza, el futbolista de 23 años recibirá el llamado, algo que ya se ha anticipado a los dirigentes de Fluminense para que lo dejen libre ante la posible convocatoria.

“Sabemos que esta buena fase en Fluminense te ayudó para volver a la Selección”, le manifiesta el periodista del medio que lo entrevista a Sornoza. Y el Zorro responde: “pasé por todas las selecciones juveniles. La Sub 15, la Sub 17 y la Sub 20. También ya tuve la oportunidad de jugar en la Selección Mayor. Espero ser convocado más veces. Estoy teniendo un buen inicio de año y eso será tomado en cuenta para que llegue la convocatoria en un momento cierto, la Selección es lo más importante”, resaltó Sornoza en la entrevista.

La lista oficial se la conocerá el próximo lunes 13 de marzo. Los partidos eliminatorios serán el 23 de marzo en el Defensores del Chaco de Asunción, ante Paraguay y el 28 en el estadio Olímpico Atahualpa, ante Colombia. / Globo