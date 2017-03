Cristiano Ronaldo inaugura cadena de gimnasios

Cristiano Ronaldo, estrella del Real Madrid, presentó su nueva cadena de gimnasios, llamada “CR7 Crunch Fitness”.

Para Ronaldo, tener un cuerpo en forma y saludable es fundamental. Su nuevo gimnasio está abierto para el público en general.

Had a lot of fun today at the grand opening of the CR7 Crunch Fitness at Ciudad Lineal👌🔝 pic.twitter.com/MHGunJjWWa

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 13 de marzo de 2017