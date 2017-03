(FOTO) Demi Lovato y el look que impactó en los Kids’ Choice Awards 2017

Comparte 0 Comparte 0

Demi Lovato no siempre ha sido asertiva con sus looks para las alfombras rojas, pero al parecer ahora ya tiene más cuidado al seleccionar sus looks.

Así lo dejó demostrado en los Kids’ Choice Awards, donde apareció con un sencillo vestido anaranjado con escote en su pierna y cortes en su cintura.

Pero no sólo llamó la atención el vestido, sino que también su sencillo make up que la hacía lucir radiante.

Before I got SLIMED!! 😝 #KCAs 💚💚💚 Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 11 de Mar de 2017 a la(s) 6:22 PST

“La más hermosa”, “Hermosa mujer”, “Estás cada días más linda”, “Estoy completamente enamorada de tu look”, fueron algunos de los comentarios que recibió la artista en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto de su atuendo y recibió más de 1,9 millones de “me gusta”.

