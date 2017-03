Figura humanoide aparece en el cielo de Zambia

En la localidad de Kitwe, Zambia, una figura humanoide apareció en el cielo y aterró a todos quienes la vieron.

Nigeria Today, sostiene que la figura se parece a Dementor, personaje d la saga de fantasía Harry Potter, otros usuarios de redes la comparan con el popular Slenderman.

Según los testigos, la figura de aspecto humano medía un promedio de 100 metros y estaba formado de un elemento distinto al vapor de agua que forman las nubes.

El portal RT publicó que “Las personas que vivieron el acontecimiento aseguran que ese espectro permaneció en el lugar alrededor de media hora. mientras algunos pensaron que se trataba de una manifestación divina y comenzaron a rezar, otros escaparon presos del pánico”.

Hasta el momento no hay una versión científica o meteorológica que explique el fenómeno, más allá de cientos de reportes de los usuarios de las redes sociales.

Scary Human-like Figure Appears Over Mall In Zambia. See What It Looks Like https://t.co/zUvEF6zZre pic.twitter.com/LndfJXBb6f

— Buzz Nigeria (@BuzzNigeria2) March 4, 2017