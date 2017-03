(FOTO) Famosa youtuber causa revuelo en Instagram con diminuto bikini amarillo

Comparte 0 Comparte 0

Yuya es una de la youtubers más populares de latinoamérica. Sus ocurrencias y personalidad en sus videos han hecho que millones de usuarios en el mundo la vean y la sigan.

Pero en esta ocasion es una fotografía en bikini la que hizo explotar las redes sociales.

Y es que la joven, de 23 años, recientemente publicó una instantánea en donde luce un diminuto y entallado bikini amarillo de cuando apenas era una bebé. Pero lejos de ser una foto sexy, la foto fue catalogada como una muy tierna.

“Mi papá siempre me regañó por sonreír así, nunca me han quedado bien los bikinis y ver palmeras siempre me hace feliz”, escribió al pie de su post que alcanzó más de 415 “Me gusta” en Instagram.

Mi papá siempre me regañó por sonreír así, nunca me han quedado bien los bikinis y ver palmeras siempre me hace feliz. 🌴 Una publicación compartida de Yuya (@yuyacst) el 7 de Mar de 2017 a la(s) 6:50 PST