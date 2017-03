Hoy duelo ecuatoriano en la Europa League

En el partido de ida de los octavos de final de la Europa League, el equipo ruso de Christian Noboa, el FC Rostov, se enfrenta al cuadro inglés de Antonio Valencia, el Manchester United.

A la 13:00 el conjunto del “Zar” Noboa, recibe al elenco del “Toño” Valencia, en Rusia.

Sin duda este va hacer un gran duelo, donde los ecuatorianos esperan dejar todo su esfuerzo en la cancha.

¿Cuál es tu apuesta?

We’re away in Russia tonight, but don’t miss the home leg v FC Rostov at Old Trafford next Thursday. Tickets: https://t.co/dMzKxdkOt3 pic.twitter.com/QfJbtvtqXy

— Manchester United (@ManUtd) 9 de marzo de 2017