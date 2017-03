La escena de Harry Potter que ruborizó a Emma Watson

Comparte 0 Comparte 0

Emma Watson recuerda con mucho cariño el papel que la lanzó a la fama: Hermione Granger.

La aspirante a mago en Harry Potter, caracterización que tomó con solo 9 años, la hizo conocida en todo el mundo y ahora brilla en otros papeles en Hollywood.

La actriz fue la invitada en el último programa del show de Jimmy Kimmel, lugar donde además de hablar de su carrera revisó una escena que le causó vergüenza, pero también risas.

Lo que pasó fue que, en una de las escenas eliminadas de la cinta de “Harry Potter y la piedra filosofal”, la actriz leía sus líneas pero también, a modo de recordar todo el texto, movía los labios con las líneas de sus compañeros Daniel Radcliffe y Rupert Grint.

“Ustedes se ríen, pero esto es algo que me ha tenido secuelas en mi vida, era traumático. Yo arruinaba las tomas. Paraban y me decían: ‘Emma, lo estás haciendo otra vez, estás murmurando las líneas de Dan’. Yo me disculpaba, pero no podía evitarlo. Yo era tan perdedora, amaba tanto estos libros y quería tanto hacer un buen trabajo que me esforcé de más”, dijo la actriz ante la risa del público y del propio Kimmel.

Fuente: 24Horas.cl